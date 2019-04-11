غلاب: نقلة مهمة في طريق التصحيح والتغيير في السودان

علق وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، الخميس 11 أبريل / نيسان 2019، على الأحداث الجارية في السودان.

‏ وقال غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نقلة مهمة في طريق التصحيح والتغيير في السودان".

وتابع" ودور الجيش والامن مركزي في حفظ كيان الدولة من الفوضى والتخريب وضياع المصالح".

‏ بين أن "تنظيم الانتقالات مع وجود قوى صلبة قادرة على حفظ الامن ومؤسسات الدولة أفضل الخيارات والاندفاع المتهور عادة ما يقود الى حروب أهلية وملشنة الحياة العامة والخاصة".