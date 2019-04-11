غلاب: نقلة مهمة في طريق التصحيح والتغيير في السودان

علق وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، الخميس 11 أبريل / نيسان 2019، على الأحداث الجارية في السودان.
وقال غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نقلة مهمة في طريق التصحيح والتغيير في السودان".
وتابع" ودور الجيش والامن مركزي في حفظ كيان الدولة من الفوضى والتخريب وضياع المصالح".
بين أن "تنظيم الانتقالات مع وجود قوى صلبة قادرة على حفظ الامن ومؤسسات الدولة أفضل الخيارات والاندفاع المتهور عادة ما يقود الى حروب أهلية وملشنة الحياة العامة والخاصة".
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