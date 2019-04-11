طارق كرمان يشن هجوما عنيفا على شقيقته توكل بعد إساءتها للمملكة

شن الناشط طارق كرمان هجوما عنيفا على شقيقته المدعومة من قطر، توكل كرمان، بعد تغريدة مسيئة للمملكة العربية السعودية.

وتساءلت كرمان، عبر حسابه على تويتر، عن التالي للرئيس عمر البشير، الذي أطيح به اليوم، قبل أن تعود وتجيب بأنها ترشح السعودية.

وكتب طارق، ردا على اخته: التالي هو أحد أربابك في قطر أو تركيا أو إيران، كل الإرهاصات تتجه إلى ذلك.

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وأضاف كرمان: أما المملكة يا عدوة نفسك، فهي أبعد عنك وعن أربابك من قرص الشمس.

وعرفت كرمان بهجومها على المملكة العربية السعودية منذ أزمة قطر.

وتتلقى كرمان الدعم والأوامر من النظام القطري ومن النظام التركي.