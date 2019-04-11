الارشيف / اخبار العالم

طارق كرمان يشن هجوما عنيفا على شقيقته توكل بعد إساءتها للمملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شن الناشط طارق كرمان هجوما عنيفا على شقيقته المدعومة من قطر، توكل كرمان، بعد تغريدة مسيئة للمملكة العربية .

وتساءلت كرمان، عبر حسابه على تويتر، عن التالي للرئيس عمر البشير، الذي أطيح به اليوم، قبل أن تعود وتجيب بأنها ترشح السعودية.

وكتب طارق، ردا على اخته: التالي هو أحد أربابك في قطر أو تركيا أو إيران، كل الإرهاصات تتجه إلى ذلك.

Advertisements

وأضاف كرمان: أما المملكة يا عدوة نفسك، فهي أبعد عنك وعن أربابك من قرص الشمس.

وعرفت كرمان بهجومها على المملكة العربية السعودية منذ أزمة قطر.

وتتلقى كرمان الدعم والأوامر من النظام القطري ومن النظام التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق كرمان يشن هجوما عنيفا على شقيقته توكل بعد إساءتها للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا