شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كيف ظهر الجيش السوداني بين صفوف المتظاهرين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الخرطوم)

انتشرت قوات من الجيش السوداني وأجهزة الأمن في محيط وزارة الدفاع وعلى طرق رئيسية وجسور في العاصمة، فيما تدفق آلاف من السودانيين إلى موقع اعتصام بالقرب من وزارة الدفاع ومناطق أخرى من العاصمة (الخرطوم).

وفيما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن القوات المسلحة ستذيع «بيانا هاما» صباح اليوم (الخميس)، أكدت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور أن الرئيس السوداني عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد. وأكدت مصادر سودانية لـ«رويترز» احتجاز البشير في القصر الرئاسي تحت حراسة مشددة.

ويترقب السودانيون منذ ساعات بيان القوات المسلحة، وسط تكهنات وأنباء عدة حول تطورات الأحداث في البلاد التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

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