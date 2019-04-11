شكرا لقرائتكم خبر عن ماي: بريطانيا لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 مايو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "بروكسل" (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس في بروكسل، إنّ بريطانيا لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي في 22 مايو على الرّغم من تأجيل بريكست حتّى 31 أكتوبر.

وصرّحت ماي "إذا توصّلنا الآن إلى اتّفاق، لا يزال بإمكاننا الخروج في 22 مايو".