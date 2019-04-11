شكرا لقرائتكم بومبيو: صواريخ "إس 400" قد تعرض تركيا لعقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه إذا قامت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باستلام منظومة الصواريخ الروسية "اس 400"، فلن تحصل على المقاتلات الأميركية طراز "اف 35"، كما ستعرض نفسها لعقوبات محتملة، بحسب ما نشره موقع "Defense News".

تحذير جديد للمسؤولين الأتراك

وأشار بومبيو إلى أنه، سبق وحذّر "الجانب التركي وجها لوجه وأنه يكرر التحذير مجددا" من مغبة هذا الأمر.

كما أجاب بومبيو "بنعم" رداً على سؤال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين حول ما إذا كانت الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستخضع للعقوبات، التي ينص عليها "قانون مكافحة خصوم أميركا" الصادر عام 2017. لكن بومبيو أوضح أنه "إذا كان بإمكاني تجنب الوصول إلى مرحلة العقوبات القانونية، فستكون صفقة مهمة للغاية".

Advertisements

واكبت تصريحات بومبيو قيام أعضاء من مجلس الشيوخ بتمرير مسودة قانون يمنع تركيا من شراء مقاتلات "اف 35" إذا حصلت على منظومة صواريخ "اس 400"، حيث لا يمكن دمج المنظومة الروسية الصنع والمقاتلات الأميركية الشبحية لأن تلك الخطوة ستمنح موسكو الفرصة للاطلاع على التقنية المستخدمة في المقاتلات الأميركية.

خفض ميزانية الخارجية الأميركية

في سياق آخر، شهدت جلسة مجلس الشيوخ، التي عُقدت لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية، رفض السيناتور ليندسي غراهام طلب البيت الأبيض بخفض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 23%. وقال غراهام، الذي يرأس اللجنة الفرعية للإشراف على وزارة الخارجية بمجلس الشيوخ، لبومبيو حول خفض الميزانية في بداية الجلسة "هذا لن يحدث".

بالنسبة للعام المالي 2020، طلب البيت الأبيض حوالي 40 مليار دولار لتمويل وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وقال غراهام: "لقد أثبتت المساعدات التنموية أنها استثمار حكيم للأمن القومي"، في إشارة إلى الجهود التنموية التي تساعد بفاعلية على وضع حد للتطرف والإرهاب.