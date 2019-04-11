شكرا لقرائتكم الجيش الوطني الليبي يحرز تقدما كبيرا نحو وسط طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز الجيش الوطني الليبي تقدما كبيرا نحو وسط العاصمة بطرابلس، وأصبحت على بعد نحو 12 كيلومتراً فقط، وذلك بعد أسبوع على إطلاقه عملية عسكرية لـ"تحرير" العاصمة من الإرهاب.

وقال مصدر ميداني لـ"العربية.نت" إن المعارك على أشدها اليوم الخميس في محور السواني القريب من منطقة جنزور التي تبعد حوالي 12 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وكذلك في منطقة قصر بن غشير الواقعة جنوبها، وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني الليبي وانهيارات كبيرة في صفوف المليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق. وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من الاقتراب من وسط المدينة من الجهتين الجنوبية والغربية.

وأضاف المصدر نفسه أن أصوات القذائف والاشتباكات باتت تُسمع بشكل واضح من وسط المدينة، كما يشاهد تحليق طيران الجو الحربي التابع للجيش الوطني الليبي من بعيد.

وبعد أسبوع من المعارك، بسط الجيش الوطني الليبي سيطرته على مناطق عين زارة وباب العزيزية بالكامل، وكذلك وادي الربيع، وجزء من منطقة قصر بن غشير، وسط احتفاء شعبي وترحاب كبير بالقوات التي دخلت هذه المناطق.