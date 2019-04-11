إختفاء غاز الميثان من المريخ يحير العلماء

اسماء السيد - تسبب اختفاء غاز الميثان من المريخ في حيرة العلماء الذين كانوا يأملون بدراسته.

وعلق العلماء آمالهم على المركبة المدارية "تريس غاز اوربتر" التي تعوم حاليًا فوق المريخ لأخذ عينات من الميثان ودراسته لأن الغاز قد يكون مؤشراً الى وجود حياة على الكوكب الأحمر لا سيما وإن كائنات عضوية حية تنتجه على الأرض، كما ذكرت صحيفة الاندبندنت.

واكتُشف غاز الميثان في مناسبات عدة على سطح المريخ وفي غلافه الجوي.

وكان الباحثون يأملون أن تتمكن المركبة المدارية من تأكيد ذلك وتنقل إليهم مزيداً من المعلومات باستخدام حساسات على متنها تتيح اكتشاف الميثان على مستويات أدنى 100 مرة من المستويات السابقة.

كما أنها قادرة على دراسة تركيب الميثان وتحديد نوع الكاربون، وبذلك إعطاء مؤشر إلى مصدره وإن كان ينبعث من التركيب الجيولوجي لكوكب المريخ أو من كائنات حية تحت سطحه.

ولكن المركبة المدارية تريس غاز اوربتر لم تلتقط أي ميثان والعلماء لا يعرفون كيف اختفى.

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ونقلت صحيفة الاندبندنت عن الدكتور مانيش باتيل المسؤول عن اجهزة التحليل الكيماوي على متن المركبة المدارية "ان القياسات التي اجريناها تثير الكثير من الاستغراب فالميثان الذي اكتشفته تلسكوبات أرضية والمركبة الفضائية مارس اكسبريس التابعة لوكالة الفضاء الاوروبية والمركبة الفضائية كيوريوستي التابعة لوكالة الفضاء الاميركيى "ناسا"، اختفى على ما يبدو".

وأضاف باتيل "ان المريخ ما زال يحيرنا والتفسير الوحيد لهذه النتائج إزاء الملاحظات السابقة هو وجود آلية جديدة في الجو تزيل غاز الميثان بمعدلات أسرع مما كان يُعتقد أنها ممكنة في السابق".

وأعلن باتيل "ان المريخ، كعهده دائماً ، يطرح علينا لغزاً آخر لحله".

وكان العلماء اقتفوا مصدر الميثان الذي اكتشفوه سابقاً الى فوهة غيل وهي حوض عرضه نحو 160 كلم هبطت فيه المركبة كيوريوستي في عام 2012 وقد يكون موقع بحيرة قديمة. وقال العلماء ان الغاز ربما انبعث من شقوق في جليد السطح.



وأثار الاكتشاف السؤال عما إذا الغاز نتيجة عمليات جيولوجية أو بيولوجية. وتأكيد انبعاث الميثان من سطح المريخ في موقع واحد على الأقل يجعل عدم تمكن المركبة المدارية تريس غاز اوربتر من العثور عليه امراً حتى أشد إثارة للاستغراب ولغزاً آخر مطلوب من العلماء حله.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الإندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/mars-methane-latest-discovery-disappearance-science-space-a8864141.html