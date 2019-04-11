أسانج سيطعن بطلب الولايات المتحدة تسليمه إليها

اسماء السيد - قالت جنيفر روبنسون محامية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الخميس إن موكلها "سيطعن ويقاوم" طلب الولايات المتحدة تسليمه، وذلك عقب اعتقال الشرطة البريطانية له. وذكرت روبنسون أن اسانج طلب منها نقل رسالة إلى مؤيديه بأن تحذيراته المتكررة بشأن خطر ترحيله إلى الولايات المتحدة قد تحققت. وأضافت من أمام محكمة وستمنستر في لندن "قال لي +لقد قلت لك ذلك+".

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