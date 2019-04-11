بيان من جيش السودان يطالب بالالتزام بموعد حظر التجوال

مصراوي

أكد بيان من الجيش السوداني، الخميش، على أن حظر التجوال سيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة فجرًا من صباح اليوم التالي.

كما دعا البيان المواطنين السودانيين إلى الالتزام بذلك "حتى تؤدي (القوات المسلحة) واجبها في حفظ الأمن والسلامة العامة".

وتشهد البلاد اعتصامات مستمرة في مناطق مختلفة أبرزها منطقة القيادة العامة، وسط احتجاجات على البيان الأول لوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف والذي أعلن فيه حظر التجوال وبدء مرحلة انتقالية برئاسة مجلس عسكري لمدة عامين.