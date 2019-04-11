سلطة الطيران تكشف موقف حظر الرحلات الجوية إلى السودان

مصراوي

أخطرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع شركات الطيران المصرية بعمل إجراءات تحليل المخاطر بشأن رحلاتها الجوية إلى السودان، وذلك لضمان سلامة التشغيل.

ودعت السلطة، جميع الشركات إلى إرسال إجراءات تحليل المخاطر إليها؛ للحصول على الموافقة قبل عملية التشغيل.

وذكرت في بيان لها الخميس، أن الهدف من القرار هو ضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية بسبب الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.

من جانبها، أوقفت شركة مصر للطيران، رحلاتها المتجهة إلي الخرطوم بدءًا من اليوم الخميس وحتى إشعار...