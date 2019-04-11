السكة الحديد تعلن طرح تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات بدءًا من السبت

مصراوي

أعلنت هيئة السكة الحديد، الخميس، عن توفير خدمة جديدة للمسافرين باصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة (للمسافة أكثر من 20كم) بدءًا من بعد غد السبت.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن "التذكرة الجديدة تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة، تيسيرًا على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول ولتوفير الوقت والجهد لجمهور الركاب".

وأوضحت الهيئة أن "تذكرة السفر أسبوعيــــة تتضمن 12 رحلة بالدرجات الممــــيزة والمطورة،...