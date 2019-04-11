نقلت قناة الـ"OTV" عن مصادر الوفود ال​لبنان​ية في ​واشنطن​ أن "معلومات صحيفة "ذا ناشيونال" تزامنت مع ​الاعلان​ عن وصول نائب في كتلة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أي كتلة "التنمية والتحرير" ومستشاره ما عزز تضخيم الشائعات"، مشيرةً إلى أن "مسؤول في ​وزارة الخزانة الاميركية​ طلب من المسؤولين ومن سفير لبنان بواشنطن ​غابي عيسى​ ابلاغ رسالة مباشرة إلى بري أن الكلام عن فرض عقوبات عليه لا يعدو كونه شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: مسؤول بالخزانة الاميركية طلب ابلاغ بري أن العقوبات عليه شائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.