بيلينغسلي: كلام نصرالله العالي النبرة يؤكد أن العقوبات على حزب الله بدأت تعطي نتيجة

أكّد مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل ​الارهاب​ مارشال بيلينغسلي، في حديث تلفزيوني أن "​الإدارة الأميركية​ وضعت قاسم شمس وشركة شمس تحت طائلة العقوبات لتورطها بغسيل أموال، إلى جانب منظمة إرهابية داخل ​كولومبيا​ تهرب مئات ملايين الدولارات و​المخدرات​ لصالح ​حزب الله​".

واعتبر بيلينغسلي أن "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله العالي النبرة يؤكد أن العقوبات على "حزب الله" بدأت أن تكون نافعة وهي تعطي نتيجة لأن الهدف تجفيف مصادر تمويل الحزب".