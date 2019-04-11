موقع "واللا" نقلا عن قناة أميركية: "صفقة القرن" ستنشر هذا الشهر

نقل الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "واللا" عن قناة ABC الأميركية تأكيدها أن الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ستنشر هذا الشهر، خاصة بعد الإعلان عن فوز ​بنيامين نتانياهو​، بولاية جديدة، وتشكيله للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت القناة أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب تأكيد فوز نتانياهو ب​الانتخابات​ البرلمانية للكنيست، والتي عقدت الثلاثاء الماضي، وإن أوضحت مصادر مطلعة في ​البيت الأبيض​، أن الخطة الأميركية ستعلن قريبا، دون توضح موعد نهائي للنشر.

ولفتت القناة إلى أن التاريخ النهائي للإعلان عن "صفقة القرن"، ربما يتم تأجيله لما بعد ​شهر رمضان​ وأعياد الفطر الإسلامية، لتنقل عن البيت الأبيض رفضه التعليق على هذا الأمر.

وأورد الموقع الإلكتروني العبري أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بارك "صفقة القرن"، وانتظر الإعلان عنها حتى فوز نتانياهو بالانتخابات، حتى أنه هنأه على فوزه بالانتخابات ما يعني أن الإعلان النهائي عن نشر الخطة الأمريكية للنشر قد اقترب.

وفي السياق نفسه، أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ لقناة أميركية أنه مستعد لإعلان الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.