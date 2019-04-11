واكيم: دقيقة التخابر هي الأغلى بلبنان والمواطن ليس مضطرا أن يغطي سرقاتكم من تعبه

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​: "ما هذا المنطق الجديد المعتمد: من لديه خط ثابت هو من الميسورين؟". وتوجّه إلى وزير الاتصالات ​محمد شقير​ بالقول: "لا معاليك، معظم الخطوط الثابتة هي من الجيل الأوّل للخليوي في ​لبنان​"، متسائلًا: "ماذا إذا عمد من يملك خطًّا ثابتًا إلى التحوّل إلى التشريج؟".

وشدّد في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "دقيقة التخابر هي الأغلى في لبنان، مع أسوأ نوعية، وكثير من الهدر؛ هذا هو الإشكال الحقيقي". ولفت إلى أنّ "منذ فترة وجيزة قامت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" بزيادة التعرفة السنوية، اليوم اقترح وزير الاتصالات إلغاء الساعة المجانية لأصحاب الخطوط الثابتة، متناسيًا أنّ مالك هذا الخط يدفع اشتراكًا شهريًّا. لا أيّها السادة لا يمكنكم متابعة محاصرة المواطنين، إعملوا على ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر".

وشدّد واكيم على "أنّنا لن ندعكم تستفردون بالمواطن تارةً في ​الكهرباء​ والمياه، وطوراً في الاتصالات والحبل على الجرار. المواطن ليس مضطرًا أن يغطّي من تعبه فسادكم وهدركم وزبائنيّتكم، بالمختصر سرقاتكم".