حمدان: نحذر السودانيين من الفتنة القاتلة في الشوراع والساحات

توجه أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اهل ​السودان​ بـ"التحية لسقوط مفاصل نظام الاخوانجيين المتأسلمين السوداني"، محذراً السودانيين من "الفتنة القاتلة في الشوراع والساحات التي ﻻ تخون والمجد والخلود لسوداننا العظيم".

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