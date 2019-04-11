النشرة: توقيف سوري في حاصبيا على خلفية دخوله خلسة الى المنطقة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن دورية من شعبة المعلومات- مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت السوري ع.أ.أ. (34 عاما) على خلفية دخوله المنطقة خلسة، وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في حاصبيا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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