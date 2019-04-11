النشرة: مجهولون أطلقوا النار على دورية لقوى الامن الداخلي في نبحا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن مجهولين أطلقوا النار على دورية ل​قوى الامن الداخلي​ بعد قمعهم لمخالفة بناء في بلدة نبحا في ​البقاع الشمالي​ ما ادى الى اصابة شخص.

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