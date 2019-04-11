ركّز المرشح إلى ​الانتخابات النيابية​ الفرعية في ​طرابلس​ النائب السابق ​مصباح الأحدب​، في تعليق تلفزيوني، على أنّه "تبيّن أنّ هناك مناخًا معارضًا في طرابلس، وطرابلس وفية وليست غبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب: طرابلس وفية وليست غبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.