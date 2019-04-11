بيفاني: الاجواء الدولية تجاه لبنان على تحسن خاصة بعد اقرار خطة الكهرباء

لفت مدير عام ​وزارة المالية​ ​ألان بيفاني​ في حديث تلفزيوني إلى أن "الاجواء الدولية تجاه ​لبنان​ على تحسن خاصة بعد اقرار ​مجلس الوزراء​ ​خطة الكهرباء​ بالاضافة إلى العمل على الموزانة".

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