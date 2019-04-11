نقولا نحاس: الموازنة مختلفة عن أي موازنة أخرى ولهذا السبب أخذت وقتا طويلا

أكد مقرر لجنة المال و​الموازنة​ عضو ​كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ أن "هناك أفكار تم تبادلها مع ​وزارة المال​ والوزراء ومن ثم بين بين الوزارة و​رئاسة مجلس الوزراء​ لأننا ذاهبون إلى إجراءات جديدة ​لبنان​ ليس معتادا عليها بمعنى أن هذه الموازنة مختلفة عن أي موازنة أخرى ولهذا السبب أخذت وقتا طويلا كي يتم وضع أسس لها".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "سيتم النظر إلى الموازنة من زوايا عدة، أولها جديتها بمعنى قدرتها إلى الإستدامة، وسنرى إمكانية النفس الإصلاحي فيها والنهج التقويمي للإقتصاد".

وشدد نحاس على "أننا قادمون على أيام يجب على الجميع شد الأحزمة وليس مجموعة على حساب أخرى كي نخرج من الأزمة بقرارات ضاتية أساسية وإلا سنجبر على إجراءات تفرض علينا فرضا من الخارج قد تكون صعبة ومؤلمة".