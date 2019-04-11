الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض أموال

أعلنت ​الخزانة الأميركية​ أنها فرضت ​عقوبات​ على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض الأموال، مشيرة الى أن "ضبط شبكة تبيض أموال لصالح "​حزب الله​" تنشط في 9 دول و4 قارات وهي ​أستراليا​ و​البرازيل​ و​كولومبيا​ و​إسبانيا​ و​الولايات المتحدة​ و​فرنسا​".

وأكدت الخزانة أن "العقوبات تندرج ضمن حملة منع حزب الله من الإستفادة من ​تجارة المخدرات​"، معلنة "أننا "نعمل مع ​مصرف لبنان​ على منع تمويل تجار المخدرات لحزب الله".