الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض أموال

أعلنت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض الأموال، مشيرة الى أن "ضبط شبكة تبيض أموال لصالح "حزب الله" تنشط في 9 دول و4 قارات وهي أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا".
وأكدت الخزانة أن "العقوبات تندرج ضمن حملة منع حزب الله من الإستفادة من تجارة المخدرات"، معلنة "أننا "نعمل مع مصرف لبنان على منع تمويل تجار المخدرات لحزب الله".
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