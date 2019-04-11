اسود: يتحفنا بعض من استلم زمام الامور بتدابير قاسية لدولة نهبت على اياديهم

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "يتحفنا بعض من استلم زمام الامور ورسم ​سياسة​ مالية واقتصادية واغتصبوا مال البلد و تقاسموا المغانم بتدابير قاسية و يغلفونها بمواعظ انقاذية لدولة نهبت على اياديهم وكأنهم غير مسؤولين عن ما حصل . سفاقة وفجور لمن لا يستشرف سوء ادارته وعهره على مدى سنوات واستخفاف بالناس واحتقارهم".

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