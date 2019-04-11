حاتمي: الخدمات الخالصة للحرس الثوري تبعث الامل في قلب كل ايراني حر

اعلن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي ان "الشعب يرى جيدا اليوم تضحيات حرس الثورة الاسلامية خلال تقديمه الخدمة للمواطنين وان هذه الخدمات الخالصة تبعث الامل في قبل كل ايراني حر"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري وبسبب اقتداره وانتصاراته الملحوظة في شتى المجالات بات شوكة في اعين الاعداء".
ولفت إلى ان "الاميركيين ادرجوا بكل عصبية وجنون القوات المسلحة الشرعية والخدومة وخلافا للقوانين والمواثيق الدولية في قائمة الجماعات الارهابية الامر الذي يكشف عمق الحقد والعناد والعداء الذي يكنه الاميركان للشعب الايراني المسلم"، موضحاً أنه "لاشك ان العدو سيخرج خاسئا من مواجهته مع الشعب الايراني الواعي وان المواقف والاحتجاجات المحلية والدولية لهذه الخطوة الحمقاء دليل على هذا الامر".
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