"مصر للطيران" توقف رحلاتها إلى الخرطوم بعد إغلاق المجال الجوي السوداني

أعلنت شركة "​مصر للطيران​"، في بيان، أنه "في إطار الظروف الحالية التي تشهدها دولة ​السودان​، قامت سلطة ​الطيران المدني​ المصري بإخطار جميع شركات الطيران المصرية بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية، إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة، للحصول على الموافقة قبل التشغيل، وذلك لضمان أعلى معدلات ​الأمن​ والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية".

وأوضحت أن "شركة مصر للطيران قامت بوقف رحلاتها المتجهة إلى ​الخرطوم​ بدءا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية".

وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد أعلن عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في أنحاء البلاد.

وعمت المظاهرات شوارع السودان منذ الصباح الباكر بعد الإعلان عن تنحي الرئيس السوداني ​عمر البشير​ ووضعه تحت الإقامة الجبرية، والإعلان عن ​اعتقالات​ بصفوف قادة ومقربين من البشير.

وتوافد الآلاف على مقر ​وزارة الدفاع​، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة مؤقتا ثم أعيد افتتاحه.