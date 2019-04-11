هيومن رايتس ووتش: على السلطات في السودان الاستجابة لمطالب المتظاهرين

أكدت منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ أنه "على السلطات في ​السودان​ الاستجابة لمطالب المتظاهرين". وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل رئيس السودان ​عمر البشير​ واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا و​الجيش​.

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