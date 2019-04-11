أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن "الولايات المتحدة الأميركية تظهر نهجا مدمرا في تجاهل القانون الدولي الذي تم اعتماده منذ عقود، كمفهوم لنظام ما له قواعد، تفرضه على المستوى الإقليمي والدولي".
وأوضحت ان "هذا، بالطبع، ينطبق على دعوة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحرمان المندوب الدائم لفنزويلا من ولايته، والمبادرة الأمريكية المحتملة للتوصل إلى قرار يعترف بشرعية الحكومة البديلة لهذا البلد وممثلها. إنها عموما مبادرة مروعة".
وكان بنس قد دعا، الأمم المتحدة للاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأعلن عن إعداد مشروع قرار بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: خطط أميركا بمجلس الأمن حول الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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