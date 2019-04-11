كشف مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاتحاد الاوروبي أجلى من العاصمة الليبية طرابلس أفراد بعثته بسبب اشتداد القصف في المدينة التي تتعرض لهجوم من قوات المشير خليفة حفتر، موضحا أن أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الاوروبي من أجل ادارة مندمجة للحدود في ليبيا، غادروا "مؤقتا" طرابلس للعودة الى تونس حيث مقر البعثة.
من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان الاتحاد يعبر عن "انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا"، داعية أفرقاء النزاع الى وقف فوري لاطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الانسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"أ.ف.ب": الاتحاد الاوروبي يجلي أفراد بعثته من طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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