مصدر لـ"أ.ف.ب": الاتحاد الاوروبي يجلي أفراد بعثته من طرابلس

كشف مصدر أوروبي لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن ​الاتحاد الاوروبي​ أجلى من العاصمة الليبية ​طرابلس​ أفراد بعثته بسبب اشتداد القصف في المدينة التي تتعرض لهجوم من قوات المشير ​خليفة حفتر​، موضحا أن أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الاوروبي من أجل ادارة مندمجة للحدود في ​ليبيا​، غادروا "مؤقتا" طرابلس للعودة الى تونس حيث مقر البعثة.

من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي ​فيديريكا موغيريني​ ان الاتحاد يعبر عن "انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا"، داعية أفرقاء النزاع الى وقف فوري لاطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الانسانية.