الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية

أعلنت ​وزارة الداخلية الجزائرية​، في بيان، عن فتح باب التقدم لانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في الرابع من تموز، مشيرة إلى أنه يمكن لكل المواطنين الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة سحب إستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

يذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أصدر مرسوما يدعو لإجراء ​الانتخابات الرئاسية​ في الرابع من تموز المقبل، في حين قدم قائد أركان ​الجيش الجزائري​ ​أحمد قايد صالح​ مجموعة من التعهدات للجزائريين.

واستقال الرئيس الجزائري السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​، البالغ من العمر82 عاما، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 في الثاني من نيسان، تحت ضغط تظاهرات حاشدة اندلعت في 22 شباط واستمرت لستة أسابيع.