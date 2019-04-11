"بناء الإنسان هدفنا الأول".. برنامج إعداد القيادات المجتمعية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور علي أبو سمرة، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج إعداد القيادات المجتمعية.

وقالت في بيان: "إن البرنامج التدريبي الأول لإعداد قيادات مجتمعية بمراكز الشباب يقام تحت شعار "بناء الإنسان هدفنا الأول"، ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون السن من 16 إلى 35 عامًا، وملئ الاستمارة المخصصة للبرنامج، وسداد مبلغ 10 جنيهات لجدية الاشتراك في إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وأضاف البيان، أنه سيتم تنفيذ البرنامج ببورسعيد يوم السبت 20 أبريل بقاعة مركز شباب الاستاد، ويحاضر بالبرنامج نخبة من المتخصصين في مجال التدريب والقيادة ومهارات التواصل.