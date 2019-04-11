محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أكد بيان من الجيش السوداني، الخميش، على أن حظر التجوال سيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة فجرًا من صباح اليوم التالي.
كما دعا البيان المواطنين السودانيين إلى الالتزام بذلك "حتى تؤدي (القوات المسلحة) واجبها في حفظ الأمن والسلامة العامة".
وتشهد البلاد اعتصامات مستمرة في مناطق مختلفة أبرزها منطقة القيادة العامة، وسط احتجاجات على البيان الأول لوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف والذي أعلن فيه حظر التجوال وبدء مرحلة انتقالية برئاسة مجلس عسكري لمدة عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من جيش السودان يطالب بالالتزام بموعد حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.