الإداري يؤيد رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بجلسة 13 فبراير الماضي بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى المقامة من عصام عبد الحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب كل من مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومعاون أول تنفيذ أحكام بمحكمة جنوب القاهرة.