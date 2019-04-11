بعد عزل البشير.. 8 قوى سياسية تحرك الشارع السوداني (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مها صلاح الدين: على مدى الساعات القليلة الماضية؛ تسارعت وتيرة الأحداث في السودان على نحو مُطرد، مع عزل الرئيس عُمر البشير ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد نحو 3 عقود في السلطة، وإعلان القوات المُسلّحة "اقتلاع رأس النظام والتحفّظ عليه في مكان آمن"، وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين. الخليج 365 يرصد 8 قوى سياسية تحرك الشارع السوداني خلال الإنفوجرافيك التالي:

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