الاتحاد الإفريقي: عزل البشير عسكريًا لن يحل الأزمة في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، إن المفوضية تتابع تطورات الوضع في السودان عن قرب، وخاصة إعلان وزير الدفاع عوض بن عوض تعطيل الدستور وحل الجمعية العامة وتكوين حكومة انتقالية برئاسة الجيش، واعتقال الرئيس عمر البشير.

وعبّر فقيه عن قلق الاتحاد الإفريقي، واقتناعه بأن إطاحة الجيش بالبشير ليس الرد الأمثل على التحديات التي تواجه السودان.

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وأدان الاتحاد الإفريقي في بيان على موقعه الإلكتروني، أي تغيير غير دستوري للحكومة وألزم الدول الأعضاء باحترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكرر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تأكيد هذه الأحكام، معربًا عن أمله أن ينظر مجلس الأمن في الوضع ويتخذ القرارات المناسبة.

وطالب رئيس المفوضية، جميع الأطراف المعنيين على ممارسة الهدوء وأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب والملكية الخاصة لصالح البلد وشعبه.