جوتيريش يطالب بعملية انتقالية في السودان تلبي تطلعات الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن أمله في تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، مطالبًا بعملية انتقالية للسلطة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان متلفز اليوم الخميس، "اقتلاع النظام"، والقبض على رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، في إشارة للرئيس عُمر البشير الذي استمر حكمه 3 عقود.

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تضمن بيان القوات المُسلحة عدة بنود كان أبرزها اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد، حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، تعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، تأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد يتولى الحكم لمدة عامين، تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة، واستمرار العمل بشكل طبيعي بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية.

ولم يلق البيان المُتلفز الذي ألقاه وزير الدفاع، النائب الأول للبشير، عوض بن عوف، منذ قليل، استحسان الكثير من السوادنيين الذي اعتبروه بمثابة التفاف عن مطالبهم.

وردد المحتجون شعارات "تسقط أول تسقط تاني"، في إشارة إلى اعتزامهم على الاحتجاج ضد عوف وعدم العودة إلى منازلهم قبل عودة القوات العسكرية إلى ثكناتهم.