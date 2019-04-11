كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن نجاة قائد عسكري من محاولة اغتيال في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي المنذر الخرطوش، شرقي البلاد، محاول استهداف اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة في منطقة سوق الأحد بمحاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال الخرطوش، إن محاولة استهداف اللواء علي القطعاني آمر اللواء 73 مشاة والعقيد عبد الحميد ارجيعة آمر الكتيبة 153 مشاة في سوق الأحد في طرابلس بالقرب من وادي الربيع بالسلاح الجو التابع لحكومة الوفاق طرابلس.