صاعقة برق تودي بحياة شاب في أحد الجبال في تنغير  

توفي شاب عشريني، مساء أمس الأربعاء، نتيجة صاعقة برق في سفح جبل صاغرو، التابع لإقليم تنغير، حيث لقي حتفه على الفور.
مصدر “اليوم 24” أفاد أن الهالك أصابته صاعقة برق، قبيل عصر أمس، وأودت بحياته، نتيجة الأحوال الجوية الممطرة، التي عرفتها منطقة “أمردول نواجرك”، في جبل صاغرو.
وأضاف المصدر ذاته أن الشاب ينحدر من دوار تحرگيت تميط إغرم أمزدار، وكان يزاول أعمالا فلاحية في إحدى الضيعات، بينما فوجئ بالصاعقة، التي أنهت حياته، حيث عثر عليه، وحالة الاحتراق بادية عليه.
وتعتبر صاعقة البرق ظاهرة طبيعية خطيرة، خصوصا في المناطق الجبلية المنفتحة، وقد أودت بحياة العديد من الرحل، والرعاة، في عدد من مناطق المغرب.
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