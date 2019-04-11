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حملات المراقبة مكنت من حجز 22 طنا من المواد الفاسدة كانت في طريقها إلى موائد المغاربة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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تمكنت المديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في جهة الشرق، من حجز حوالي 22 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، خلال الشطر الأول للسنة الجارية، حسب ما أعلنته في بلاغ لها.

وأكدت “أونسا” في جهة الشرق، في بلاغها، أن عمليات المراقبة المنجزة، خلال الثلاثة أشهر الأولى لعام 2019، أسفرت عن حجز، واتلاف 22 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، والمنتهية الصلاحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الأمر يتعلق بصنفين من المنتوجات المحجوزة، الأولى ذات الأصل الحيواني، قدرت في “16,048 “طنا، والثانية ذات أصل نباتي، قدرت هي الأخرى في “6,098” طنا.

وأكد البلاغ أن مجهودات مختلف المصالح في المديرية، التي أنجزت عدة حملات لمراقبة المواد الأكثر استهلاكا، وذلك على طول الأشهر الثلاثة السابقة، أسفرت عن حجز الكميات المذكورة من المواد الفاسدة.

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