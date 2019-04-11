إصابات في انقلاب حافلة في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدد من الأشخاص في انقلاب حافلة ركاب في النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الخميس.

وأشارت التقارير إلى استدعاء مروحيتين تابعتين للطواقم الطبية لنقل المصابين.

ولم يتضح بعد، من المعلومات الأولية الواردة، عدد الإصابات وطبيعتها.

التفاصيل فور ورودها...