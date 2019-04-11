شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إرتفاع حصيلة المتوفين بحادثة غرق العبارة النهرية بالموصل إلى 116 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 11 أبريل 2019 م
المناطق _ الموصل
ارتفعت حصيلة المتوفين غرقًا بحادثة انقلاب العبارة النهرية بنهر دجلة في مدينة الموصل بشمال العراق نهاية الشهر الماضي الى 116 شخصا حتى اليومً.
وافاد مدير الدفاع المدني العراقي في بيان بانه تم اليوم انتشال جثتين جديدتين من ضحايا العبارة من نهر دجلة بناحيتي الشورة والقيارة جنوبي الموصل, وبذلك ترتفع حصيلة الجثث المنتشلة الى 116, فيما بلغ عدد الناجين 33 مواطنًا حتى الان.
وكانت العبارة النهرية السياحية قد غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل في 21 مارس الماضي بينما كان على متنها نحو200 شخصًا غالبيتهم من النساء والاطفال المتجهين الى جزيرة أم الربيعين في غابات الموصل, مما ادى الى وفاة نحو 120 منهم غرقًا فيما تم انقاذ الباقين.
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