شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإفريقي يعلن دعمه لخيارات الشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرلمان الإفريقى برئاسة روجيه داندونج, أنه يتابع متابعة دقيقة وعن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التى يمر بها السودان الشقيق فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث. وقال النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى إننا دائما داخل البرلمان الأفريقى نحرص كل الحرص على دعم اختيارات جميع الشعوب الأفريقية فى تحديد مصيرها . وأضاف أنه فى هذا الإطار يؤكد البرلمان الأفريقى دعمه التام والمطلق والكامل لخيارات الشعب السودانى الشقيق وإرادته الحرة فى صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السودانى فى تلك المرحلة الهامة، استنادا إلى موقف البرلمان الأفريقى الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطنى النابع من إرادته والذى فيه الحرص الحقيقى والكامل من الشعب السودانى على وحدة وسلامة السودان.

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