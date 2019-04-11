الاتحاد الأوروبي يجلي أفراد بعثته من طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الجيش الليبي تخوض معارك طاحنة ضد الإرهابيين في طرابلس

أجلى الاتحاد الأوروبي من العاصمة الليبية طرابلس أفراد بعثته بسبب اشتداد القصف في المدينة الذي يخوض فيها الجيش الوطني معارك طاحنة لتطهيرها من الإرهاب.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأوروبي إن أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل إدارة مندمجة للحدود في ليبيا، غادروا "مؤقتا" طرابلس للعودة إلى تونس حيث مقر البعثة وشمل الإجلاء نحو عشرين شخصا.

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من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن الاتحاد يعبر عن "انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا".

ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق.