انت الان تتابع مادورو: نواجه يوميا هجمات على شبكات الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه يوميا من هجمتين إلى 4 هجمات، على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية، وتضطر لمعالجتها، مضيفًا: "نحن في منتصف عملية حل حالة الطوارئ في مجال إمداد الكهرباء، ونبحث عن نقطة توازن تضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام للسكان، كل يوم نصد من هجومين إلى 4 هجمات إرهابية على منظومة نقل الطاقة الكهربائية"، وذلك بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية.
وكان وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز، أعلن في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن هجوم إرهابي على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية، في 7 مارس من هذا العام، قائلا إنه بفضل الجهود المبذولة من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين. وسجلت، يوم
وكان وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز، أعلن في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن هجوم إرهابي على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية، في 7 مارس من هذا العام، قائلا إنه بفضل الجهود المبذولة من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين. وسجلت، يوم الأربعاء الماضي، عملية انقطاع دوري جديد للكهرباء في مختلف أنحاء فنزويلا.
من ناحية أخرى، طلب مادورو، يوم الأحد الماضي، من المكسيك وأوروجواي إعادة إطلاق اقتراح وساطة كانتا قد تقدمتا به في وقت سابق للمساعدة في حل الأزمة بين النظام الفنزويلي ومعارضيه، قائلا: "فنزويلا تطلب دعما ومرافقة لإجراء حوار كبير للسلام والتوافق، فلنضع كل الأوراق على الطاولة، ونوقف كل الهجمات الإرهابية والكمائن، بمساعدة المكسيك وبوليفيا وأوروجواي ودول الكاريبي". (التفاصيل)
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