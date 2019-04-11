انت الان تتابع مادورو: نواجه يوميا هجمات على شبكات الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه يوميا من هجمتين إلى 4 هجمات، على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية، وتضطر لمعالجتها، مضيفًا: "نحن في منتصف عملية حل حالة الطوارئ في مجال إمداد الكهرباء، ونبحث عن نقطة توازن تضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام للسكان، كل يوم نصد من هجومين إلى 4 هجمات إرهابية على منظومة نقل الطاقة الكهربائية"، وذلك بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية.

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وكان وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز، أعلن في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن هجوم إرهابي على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية، في 7 مارس من هذا العام، قائلا إنه بفضل الجهود المبذولة من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين. وسجلت، يوم