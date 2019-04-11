السفير السعودي في لبنان يفتتح مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

افتتح سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، ظهر اليوم الخميس، مشروع توزيع الأضاحي على المحتاجين، في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وبالتعاون مع صندوق الزكاة في لبنان، وذلك في أرض دار الفتوى بفردان.

جاء ذلك بحضور وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، وممثل مفتي الجمهورية اللبنانية المدير العام لصندوق الزكاة الشيخ زهير كبي، ومسؤولين من دار الفتوى، والسفارة السعودية في لبنان.

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وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إنها ليست المبادرة الأولى من المملكة العربية السعودية التي تقدم دائمًا الخيرات للشعب اللبناني وللنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وهي لفتات كريمة طالما اعتدناها من الملك والشعب السعودي للبنان واللبنانيين، تقديرًا للأزمات التي يمر بها الشعب اللبناني والسوري والفلسطيني.

ورأى “الجراح”، أنها مبادرة مباركة ومشكورة، آملا استمرار الدعم السعودي للبنان واللبنانيين، وأن هذا الأمر مؤكد لأنهم لطالما عودونا الوقوف إلى جانبنا خصوصا مع بدء إعادة إعمار لبنان مع الرئيس الراحل رفيق الحريري.

وتوجه بالشكر باسم الشعب اللبناني والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادراتهما الكريمة والمستمرة والطيبة.