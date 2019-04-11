الان تتابع طلب أمريكي-أوروبي لعقد جلسة لمجلس الأمن حول السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
طلبت الولايات المتحدة، وخمس دول أوروبية، الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع في السودان، عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون، إنّهم يتوّقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة، الجمعة، لبحث الوضع في السودان تلبية للطلب الذي قدّمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
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