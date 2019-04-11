وزير خارجية بريطانيا: مجلس عسكري عامين بالسودان ليس هو الإجابة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، "نحتاج إلى أن نرى تحركا سريعا بالسودان نحو قيادة مدنية ممثلة للشعب".
وأضاف في تصريحات - رصدها" الخليج 365"-"الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي ووجود مجلس عسكري لمدة عامين ليس هو الإجابة".
من جانبها علقت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول "نراقب باهتمام تطورات الوضع في السودان ونأمل أن يكون مسار التغيير خال من العنف"
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