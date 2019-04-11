ما الكتاب الذي كان يحمله أسانج والشرطة البريطانية تقوده محمولا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © RT

حمل جوليان أسانج في يده، فيما كانت الشرطة تجرجره من مبنى سفارة الإكوادور إلى سيارة الشرطة، كتابا يبدو أنه كان آخر ما انشغل بقراءته بين جدران البعثة الدبلوماسية.

وتعطي معرفة اسم مؤلف الكتاب وعنوانه الكثير من الدلالات عما كان يبحث عنه مؤسس موقع ويكيليكس وخصم الولايات المتحدة والغرب اللدود جوليان أسانج. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

أسانج كان يحمل في يده في تلك اللحظات الصعبة والقاسية كتابا عنوانه: تاريخ دولة الأمن القومي، والمؤلف هو الكاتب السياسي والروائي الأمريكي غور فيدال المشهور بانتقاداته الحادة للمنظومة السياسية الأمريكية، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن كل المصائب التي تعرضت لها الولايات المتحدة عبر التاريخ، جلبتها لنفسها بسبب غطرستها وتدخلاتها.

شاهد أيضًا على MSN: تكنولوجيا جديدة تجعل منازلكم ذكية !



Dailymotion

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

المصدر: RT