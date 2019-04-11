رئيس الإكوادور السابق عن اعتقال مؤسس "ويكيليكس": الرئيس الحالي خائن

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حمّل رئيس الإكوادور السابق رافاييل كورييا، المنفي في بلجيكا منذ العام 2017، خلفه لينين مورينو، مسؤولية توقيف مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج في لندن، واصفا مورينو بأنّه "أكبر خائن في تاريخ أمريكا اللاتينية".

وغرّد كورييا عبر حسابه على "تويتر": "هذا يعرض حياة أسانج للخطر ويذلّ الإكوادور، يوم حداد عالمي"، منددا بجريمة لن تنساها الإنسانية أبدا، وذلك بعد وقت قصير من توقيف أسانج من سفارة الإكوادور في لندن.

واعتقلت الشرطة البريطانية اليوم جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي كان يعيش في سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية لندن منذ العام 2012، بعد إصدار سلطات السويد مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بالاغتصاب، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

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وأعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم، أنّ بلاده قررت سحب اللجوء الدبلوماسي من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" بشكل سيادي، بسبب انتهاكه المتكرر للاتفاقيات الدولية وبروتوكول التعايش، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".