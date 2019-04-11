شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات للتوعية بالمشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، ببنى سويف، ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية الفنت الشرقية مركز الفشن بقاعة مجلس مدينة ناصر.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، عدة ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية قارون بمركز يوسف الصديق، بقرية أبو جنديل بمركز إطسا، وقرية السعيدية بمركز سنورس، ومقر جمعية تنمية المجتمع بمدينة الفيوم.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ندوات حول أهمية التعديلات الدستورية بقرية باقور مركز أبو تيج، ومركز شباب الفتح، ومقر كنيسة الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذوكس بساحل سليم.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، مؤتمرا جماهيريا حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحضور حوالى 2000 شخص من رموز لعائلات والقبائل وقيادات الحزب بمدينة الضبعة.

واضطلعت أمانة حزب حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، ندوتين تثقيفيتين حول أهمية التعديلات الدستورية بنادى مدينة نصر، ونادى أسكو الرياضى بمنطقة الساحل.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر شركة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد، كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز شباب السيوف بمنطقة الرمل ثان والحرمين بمنطقة المنتزه، والشلالات بمنطقة محرم بك.

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ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الشركة المالية للكيماويات بمدينة كفر الزيات، فضلا عن تنظيم مؤتمرين جماهيرين فى إطار تأييد التعديلات المشار إليها بقرية محلة اللبن بمركز بسيون، وإحدى القاعات بمستشفى زفتى العام.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراكز ديرب نجم ومنيا القمح وكفر صقر وبلبيس وفاقوس، فضلا عن تنظيم مؤتمر حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة فستيفال بمدينة الزقازيق بمشاركة ممثلين عن بعض النقابات المهنية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

ونظمت أمانة حزب مستقبل بمحافظة الدقهلية ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر مصنع السماد بمدينة طلخا، كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، مؤتمرا جماهيريا حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقاعة الأوركيدا بمدينة دمياط بحضور حوالى 2000 شخص وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، مؤتمرا جماهيريا حول أهمية التعديلات الدستورية بمنطقة قصر الشوق بمدينة السويس، كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز شباب التل الكبير.