شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تؤكد احترامها لإرداة الشعب السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييدها التام لموقف مصر والذى أعلنته وزارة الخارجية ، تجاه الأوضاع فى السودان، مؤكدة أنها مع كل مايقرره الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على أمن وسلامة السودان.

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وقال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى بيان له أصدره اليوم، إن اللجنة تتابع بكل الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، معلنا دعم اللجنة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.

وأعرب رئيس لجنة الشئون العربية، عن ثقته الكاملة على قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية، مؤكدا على ضرورة دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.